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Общество

Данные учащихся и сотрудников колледжей внесли в информационную систему

Более 60 тысяч студентов и сотрудников колледжей внесены в информационную систему управления образования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, цели — сбор, хранение, обработка, анализ и распространение информации.

«Система позволяет осуществлять более качественный образовательный менеджмент и уровень контроля за деятельностью учебных заведений, эффективно планировать расходы государственного бюджета, принимать обоснованные решения и корректировать направления для дальнейшего развития образования», — отметили в ведомстве.

Основой системы являются данные об учащихся по всем пройденным классам/курсам, вносятся сведения о преподавательском составе и их достижениях, материально-технической базе образовательных организаций.

В настоящее время в систему внесены данные 52 тысяч 778 учащихся и 7 тысяч 373 сотрудников учебных заведений среднего профессионального образования. Кроме того, в рамках проекта «Программа развития сектора: навыки для инклюзивного роста» сформирован портал открытых данных Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179842/
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