5 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (4-7-я улицы от улицы Терек до улицы Келечек);

9.30-12.00 — жилмассив «Колмо» (улица Айкол);

13.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Гастелло, Панфилова.