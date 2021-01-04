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Общество

5 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (4-7-я улицы от улицы Терек до улицы Келечек);
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Колмо» (улица Айкол);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Гастелло, Панфилова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 00.00-3.00 — села Кайырма, Дачное, ГЭС-5;
  • 9.00-17.00 — села Степное (улицы Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Манаса), Горная Маевка (улицы Кыргызская, Проектируемая), Беш-Кунгей (улицы Масадык, Сарбагыш, Байбосун у. Большевик, переулок Кенжакунова), Лебединовка (проспект Ленина), 44 га, Восток (улицы Весенняя, Крупской, Ленина, Мирная, Тельмана), Дачное (улицы Береговая, Восточная, Ленина, Ломоносова, Северная), Константиновка (улицы Молодежная, Новая, Первомайская), дипгородок «Давос», жилмассив «Тунгуч» (улица Ак-Кайын);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Кызыл-Аскерская), Сосновка;
  • 8.30-12.00 — Кара-Балта (кварталы «Спортивный», 1-6, «Ковровый комбинат», 1-3);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Панфиловское (центральная часть);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Сары-Джон (улицы Болоболаева, Арашан, Школьная).
3
Ошская область
  • 8.30-16.30 — Ош (микрорайон «Дыйкан-Кыштак», улицы Чымынова, Мамырова, Осмонова, Ак-Тилека, Заводская, 1-5, 5а, 10а, 12, Нурматова, Абдыразакова, Алымбекова, Карабаева, Алиева, Молдо Нияза, Горького, Лермонтова, Толстого, Жунусова, Маатова, Пржевальского, Курманджан Датки, Ленина, переулки Вишневый, Садовый).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178809/
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