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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ одобрила применение вакцины BioNTech и Pfizer

Вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, включена в реестр средств ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как уточнили в ВОЗ, помещение препарата в перечень EUL позволяет странам, планирующим его введение в оборот, «ускорить свои собственные нормативные процессы утверждения импорта и применения» данной вакцины. Кроме того, дает возможность, в частности Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), закупить препарат «для распространения в нуждающихся странах».

В ВОЗ также подчеркнули, что, по оценкам международных экспертов, «вакцина соответствует критериям безопасности и эффективности, а преимущества ее использования для борьбы с болезнью сводят на нет потенциальные риски».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178737/
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