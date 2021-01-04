ВОЗ одобрила применение вакцины BioNTech и Pfizer

Вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, включена в реестр средств ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте по теме ВОЗ считает, что вакцинация от COVID-19 не должна быть обязательной

Как уточнили в ВОЗ, помещение препарата в перечень EUL позволяет странам, планирующим его введение в оборот, «ускорить свои собственные нормативные процессы утверждения импорта и применения» данной вакцины. Кроме того, дает возможность, в частности Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), закупить препарат «для распространения в нуждающихся странах».

В ВОЗ также подчеркнули, что, по оценкам международных экспертов, «вакцина соответствует критериям безопасности и эффективности, а преимущества ее использования для борьбы с болезнью сводят на нет потенциальные риски».