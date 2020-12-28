Пять стран для отдыха. Где можно встретить Новый год и во сколько это обойдется

До Нового года остались считанные дни. А значит, и новогодние каникулы не за горами. Несмотря на пандемию, отдельные курортные страны открыты для путешествия и отдыха.

Председатель Ассоциации туризма КР Эрмек Мырзабеков рассказал 24.kg, куда можно кыргызстанцам слетать на Новый год, во сколько это обойдется и чем особенны туры в этом году.

По словам Эрмека Мырзабекова, на сегодня для кыргызстанцев доступны пять направлений: Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Турция и Россия.

Главное требование — это наличие ПЦР-теста, анализ должен быть сдан за 72 часа до прибытия в страну.

1 Египет Египет

Самый быстрый способ перенестись из зимы в лето — улететь в Египет, и встретить там Новый год в экзотической обстановке — вокруг пальмы, шум моря, а под ногами — золотой песок.

По мнению туроператоров, это самый финансово выгодный вариант. Во-первых, потому что есть прямые чартерные рейсы из Бишкека. Во-вторых, большой выбор отелей по системе все включено. При этом стоимость можно подобрать на любой карман.

По оценкам председателя Ассоциации туризма, сейчас цена новогоднего тура из Бишкека в Египет на семь ночей составит в среднем $1 тысячу 300 на двоих за полный пакет с перелетом.

2 Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ — обязательно к посещению для всех неравнодушных к арабской экзотике и при этом ценящих комфорт. Из Бишкека летают прямые чартерные рейсы с регуляностью через день. «Объединенные Арабские Эмираты — это направление, где совмещаются современные инновации и пустынный отдых», — говорит председатель Ассоциации туризма КР Эрмек Мырзабеков.

Он советует остановиться в бюджетных отелях, не переплачивая за дорогие. «Полетев на недельку в Дубаи, человек явно не будет весь день находиться в отеле. Он будет путешествовать и ездить на экскурсии», — уверен туроператор.

Цена недельного тура на двоих колеблется от $1 тысячи и выше.

3 Мальдивы Мальдивы

Опытный туроператор рекомендует кыргызстанцам в этому году присмотреться к Мальдивским островам в Индийском океане, отмечая снижением цен на туры в это государство.

«В этом году это направление стало финансово доступным. Если до этого стоимость была от $2 тысяч за человека, то в сезоне 2020-2021 цены варьируются от $1 тысячи 100 за одного человека. Как мы знаем, Мальдивы считались самым дорогим направлением по всему миру», — отмечает Эрмек Мырзабеков.

Он заметил, что на Мальдивы можно слетать также из Объединенных Арабских Эмиратов, совершив маршрут Бишкек — Дубай — Мале (столица Мальдивских островов). Таким образом путешественник объединяет две точки в одном туре.

«Есть такой ключевой тур, пять ночей на Мальдивах, и две — в Эмиратах. За одну поездку можно посетить сразу два самых наиинтереснейших направления», — отмечает туроператор.

По его словам, на сегодня указанный тур очень популярный и пользуется большим спросом.

Цена недельного тура на двоих колеблется от $2 тысяч 300 и выше в зависимости от класса отеля и дополнительных услуг.

4 Турция Турция

Еще один доступный вариант для кыргызстанцев — город Афьон в Турции. Он известен своим укладом жизни, неспешно протекающим в окружении аутентичных кварталов османской эпохи. В окрестностях города есть несколько термальных источников, вокруг которых построены крупные бальнеологические курорты.

«Афьон, как наш курорт Иссык-Ата. Там есть отели уровня пять звезд, причем по очень приемлемым ценам. Порой в Бишкеке таких цен нет на пятизвездочные отели. Это самый оптимальный вариант для тех, кто хочет после Нового года подлечиться, улучшить свой иммунитет», — считает туроператор.

Цены недельного тура на двоих варьируются от $1 тысячи 200 и выше.

5 Москва Москва

Отметим, европейские города, а также китайские острова остаются по-прежнему закрытыми для посещения иностранных туристов в связи с пандемией. Поэтому количество стран, где кыргызстанцы могут встретить Новый год, остается ограниченным.

Пятой страной, где можно незабываемо и атмосферно встретить новый, 2021 год, является Москва. Здесь под бой настоящих кремлевских курантов на Красной площади можно в веселой компании с Дедом Морозом и Снегурочкой с бокалом шампанского встретить 1 января.

Но есть определенные условия. Согласно требованиям российских властей, в страну могут прилететь только те, у кого в РФ проживают родители, дети, супруги; граждане с видом на жительство; люди, нуждающиеся в лечении, при наличии приглашения от российского медучреждения.

Кыргызстанцы должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Регулярные рейсы совершают авиакомпании «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».