В Кыргызстане могут создать кластер геотермальных курортов

Президент Фонда поддержки развития туризма Данияр Косумбаев провел переговоры с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности — участие Кыргызской Республики в международной туристической выставке в Японии и реализацию новых совместных проектов в сфере развития туристической инфраструктуры.

Особое внимание было уделено возможности создания кластера геотермальных курортов в Кыргызстане. Представители JICA отметили, что ранее агентство проводило аналитическую работу по Иссык-Кульской области и выразили готовность поделиться результатами исследований с Фондом для дальнейшей практической реализации проектов.

Данияр Косумбаев подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в повышении динамики туристического обмена и особенно — в увеличении числа японских туристов.

Фонд туризма высоко оценил поддержку японского правительства в лице JICA и выразил признательность за последовательный вклад в развитие туристического сектора Кыргызстана, который служит укреплению двустороннего сотрудничества и продвижению страны на международной арене.