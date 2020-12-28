29 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Верхний Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская, Кийизбаевой), отрезки улиц Суеркулова, Байтика Баатыра;

9.00-13.00 — отрезок улицы Шопокова, улица Московская, 37, 39, микрорайон «Аламедин-1», 34-42;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-6), «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Шералиева, Айылчиева, Абдурахманова, Термечикова, 12-я улица), улицы Кривоносова, Бердибаева, Садыбакасова, Ладожская, Малышева, Кулиева, переулок Беломорский;

10.00-17.00 — отрезки улицы Дачной, переулка Керченского;

12.00-17.00 — отрезки улиц Чокморова, Московской, Ибраимова, Гоголя, Боконбаева;

12.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Кожевенная, 74, Келечек, 15).