29 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассив «Верхний Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская, Кийизбаевой), отрезки улиц Суеркулова, Байтика Баатыра;
- 9.00-13.00 — отрезок улицы Шопокова, улица Московская, 37, 39, микрорайон «Аламедин-1», 34-42;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-6), «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Шералиева, Айылчиева, Абдурахманова, Термечикова, 12-я улица), улицы Кривоносова, Бердибаева, Садыбакасова, Ладожская, Малышева, Кулиева, переулок Беломорский;
- 10.00-17.00 — отрезки улицы Дачной, переулка Керченского;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Чокморова, Московской, Ибраимова, Гоголя, Боконбаева;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Кожевенная, 74, Келечек, 15).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 00.00-3.00 — села Ленинское, Луговое, Константиновка;
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Калинина, Колхозная, Мичурина, Кузнечная, Северная, проспект Победы), Дачное (улицы 40 лет Победы, Жукова, Строительная, Чехова), Горная Маевка (улицы Дорожная, Кыргызская, Проектируемая), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Кыргызская, Панфилова, переулок Советский), Кок-Жар (улица Достук), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Контур № 578);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Восточная), Чат-Кель (улицы Ленина, Первомайская), Шалта (кошары, улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, переулок Свободы), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Конуш (улица Бозжигит), Асылбаш (улицы Жаны Турмуш, Бира), Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижнечуйское (район МТФ, «Соцгородок», барак-интернат, улицы Гагарина, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 31-135, 182-277, Колхозная, Свердлова, Советская, Фрунзе, детский сад), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);
- 10.30-12.00 — села Новопавловка (район ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо»);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тюлек (улицы Школьная, Мира), Ак-Суу (АО «Мир»);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Большевик, Степное;
Панфиловский РЭС
- 13.00-15.00 — село Вознесеновка;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, Сары-Джон (улицы Сарыжон, Фрунзе);
Чуйский РЭС
- 9.00-14.00 — село Чуй (западная часть);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Ленина), Ак-Тюз, Кызыл-Октябрь (улицы Мира, Шаповалова).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Жазы.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Комсомольская, Кулатова, Кувасай, Новая, Привокзальная, Советская, Спортивная, Хрипченко, 8 Марта, Железнодорожная, Заводская, Кыргызстан, 1 Мая, переулок Южный).