Договор о свободе слова подписали 13 кандидатов в президенты из 18

Договор о свободе слова из 18 кандидатов в президенты подписали 13 человек.

В числе не подписавших договор претендентов на пост главы государства Канатбек Исаев, Мыктыбек Арстанбек, Имамидин Ташов, Бабыржан Тольбаев и Бактыбек Калмаматов.

Представители коалиции медиасектора, гражданского общества и профессиональных сообществ представили договор о правах и свободах, который включает в себя принципы продвижения гражданских прав и свобод и призывает будущего президента продвигать и поддерживать эти принципы.

Договор подготовлен представителями коалиции, в которую входят более 30 участников из СМИ, гражданского общества, профессиональных сообществ и НПО, цифровые активисты.

Кандидатам в президенты предлагалось подписать соглашение о правах и свободах и взять на себя обязательства защищать права и свободы граждан КР.

Присоединение к договору свидетельствует поддержку и продвижение кандидатом в президенты инклюзивного и прозрачного процесса принятия решений, соблюдения принципов верховенства права, продвижения прав человека и основных свобод, включая свободу слова, сохранения свободы слова как фундаментального права граждан и основного условия деятельности медиа, в том числе в интернете.