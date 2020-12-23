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Общество

В Бишкеке утвердят список объектов, которые должны установить видеонаблюдение

В Бишкеке утвердят перечень объектов, которые должны будут установить камеры наружного видеонаблюдения. Соответствующий проект постановления БГК вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в Законе «О наружном видеонаблюдении» предусматривается утверждение городским кенешем по представлению мэрией списка объектов, подлежащих оснащению системой наружного видеонаблюдения, за исключением государственных.

Закон принят в 2015 году. Им введено обязательное оснащение зданий и сооружений независимо от форм собственности системами наружного видеонаблюдения.

Отметим, что действующий закон распространяется только на города Бишкек и Ош. Ранее Министерство внутренних дел предложило обязать устанавливать видеокамеры владельцев частных объектов по всему Кыргызстану. Соответствующие поправки в Закон «О наружном видеонаблюдении» ведомство вынесло на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177692/
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