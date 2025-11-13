Камеры видеонаблюдения установили в школах приграничных сел Баткена

В школах приграничных сел Баткенского района начали устанавливать камеры видеонаблюдения для повышения безопасности детей и предотвращения правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба местного ОВД.

По ее данным, инициатива принадлежит местной милиции и поддержана властями.

С ноября 2025 года камеры появились в учебных заведениях Самаркандского сельского округа, в том числе в Раватской средней школе, имени Тургунбая Садыкова, имени Мурата Салихова и имени Алыкула Осмонова, начальной школе села Орто-Сай.





В милиции отметили, что это повысит безопасность учащихся и предупредит возможные инциденты.