17:31
Общество

Камеры видеонаблюдения установили в школах приграничных сел Баткена

Фото ОВД Баткенского района. Видеокамеры в школах приграничных сел

В школах приграничных сел Баткенского района начали устанавливать камеры видеонаблюдения для повышения безопасности детей и предотвращения правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба местного ОВД.

По ее данным, инициатива принадлежит местной милиции и поддержана властями.

С ноября 2025 года камеры появились в учебных заведениях Самаркандского сельского округа, в том числе в Раватской средней школе, имени Тургунбая Садыкова, имени Мурата Салихова и имени Алыкула Осмонова, начальной школе села Орто-Сай.

Всего установили 10 камер — по одной большой и маленькой на школу. Позже аналогичное оборудование появится и в детских садах.

В милиции отметили, что это повысит безопасность учащихся и предупредит возможные инциденты.
