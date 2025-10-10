11:19
Видеокамеры помогли снизить преступность в Кыргызстане на 40 процентов

Установка видеокамер в общественных местах Кыргызстана позволила сократить уровень преступности на 40 процентов. Об этом сообщил представитель МВД Алмаз Батырбаев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, по всей стране функционируют более 3 тысяч камер, данные с которых напрямую поступают в Центр мониторинга. Система охватывает территорию от Ак-Талаа Нарынской области до Лейлекского района Баткенской области.

Алмаз Батырбаев отметил, что при совершении преступления в общественном месте сотрудники милиции оперативно получают сигнал и могут контролировать ситуацию в режиме реального времени.

В МВД подчеркнули, что проект доказал свою эффективность и будет расширяться в регионы.
