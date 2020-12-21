Умер один из создателей «Ну, погоди!» писатель Александр Курляндский

Советский писатель, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции «Эхо Москвы».

Причины смерти писателя не уточняются.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года. Он один из создателей мультипликационного сериала «Ну, погоди!», в первом выпуске которого дебютировал в мультипликации. Работал над созданием мультфильмов «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая».

В 1988-м Курляндский удостоен Государственной премии СССР. В 2007 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.