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Общество

В Бишкеке прошел международный фестиваль «Культура народов Северного Кавказа»

В Бишкеке состоялся VII международный фестиваль «Культура народов Северного Кавказа». Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, мероприятие состоялось в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

«Фестиваль организован международной ассоциацией карачаевцев «Ата-Журт», посольством России и представительством Россотрудничества в КР, прошел в рамках перекрестного года двух стран. Приветствуя участников и зрителей, руководитель представительства Россотрудничества в КР Виктор Нефедов отметил богатство и самобытность культуры народов Северного Кавказа, которую любят и чтут все жители многонационального Кыргызстана. На сцене выступили ансамбли «Учкулан», «Шаттык», «Асса пати», «Иверия», «Кавказ», народный артист Кыргызстана Султан Каримов и другие исполнители. Телеверсия фестиваля будет показана на канале КТРК», — сообщили в Россотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177121/
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