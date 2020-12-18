Традиционная интеллектуальная и стратегическая игра тогуз-коргоол включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Об этом сообщили в Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО.

По ее данным, решение принято 17 декабря на 15-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Номинация «Традиционная интеллектуальная и стратегическая игра тогуз-коргоол, тогыз кумалак, мангала» является совместной номинацией Кыргызстана, Казахстана и Турции.

Всего на заседании комитета для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества представлены 42 номинации, 4 номинации в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, и 4 номинации в Реестр лучших практик от разных стран мира.

В комиссии отметили, что включение заявок в международный список ЮНЕСКО призвано способствовать большей популяризации нематериального культурного наследия на международном уровне.

На сегодня Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества насчитывает 463 элемента со всего мира, Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, — 64 элемента из разных стран, 22 программы представлены в Реестре передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.

От Кыргызстана в Список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО уже внесены эпическая трилогия «Манас, Семетей, Сейтек», искусство акынов, искусство изготовления войлочных ковров: ала-кийиз, шырдак, традиционные знания и навыки по изготовлению юрты (Кыргызстан, Казахстан), искусство импровизации айтыш (Кыргызстан, Казахстан), культура приготовления тонкого хлеба: лаваш, катырма, жупка, юфка (многонациональная номинация), Нооруз (многонациональная номинация), национальная конная игра кок бору, традиционные знания и навыки по изготовлению и ношению мужского головного убора Ак калпак.