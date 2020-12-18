Традиционная интеллектуальная и стратегическая игра тогуз-коргоол включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Об этом сообщили в Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО.
По ее данным, решение принято 17 декабря на 15-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.
Номинация «Традиционная интеллектуальная и стратегическая игра тогуз-коргоол, тогыз кумалак, мангала» является совместной номинацией Кыргызстана, Казахстана и Турции.
Всего на заседании комитета для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества представлены 42 номинации, 4 номинации в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, и 4 номинации в Реестр лучших практик от разных стран мира.
На сегодня Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества насчитывает 463 элемента со всего мира, Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, — 64 элемента из разных стран, 22 программы представлены в Реестре передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.
От Кыргызстана в Список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО уже внесены эпическая трилогия «Манас, Семетей, Сейтек», искусство акынов, искусство изготовления войлочных ковров: ала-кийиз, шырдак, традиционные знания и навыки по изготовлению юрты (Кыргызстан, Казахстан), искусство импровизации айтыш (Кыргызстан, Казахстан), культура приготовления тонкого хлеба: лаваш, катырма, жупка, юфка (многонациональная номинация), Нооруз (многонациональная номинация), национальная конная игра кок бору, традиционные знания и навыки по изготовлению и ношению мужского головного убора Ак калпак.