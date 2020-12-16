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Общество

Этот год стал рекордным по количеству арестов журналистов

В 2020-м зафиксирован рекорд по числу арестованных за свою профессиональную деятельность журналистов. Такие данные приводит Международный комитет по защите журналистов.

Уточняется, что на 1 декабря уходящего года не менее 274 сотрудников СМИ находятся под арестом или в заключении — это самое большое число с начала 1990-х, когда организация начала собирать и публиковать соответствующие данные. В это число не включены как минимум 75 журналистов, которые в течение года попали в СИЗО и тюрьмы, но позже были освобождены.

Отмечается, что в первой четверке стран по числу арестованных журналистов находятся Китай, Турция, Египет и Саудовская Аравия. Основная причина репрессий в отношении сотрудников СМИ — «протесты и политическая напряженность».

Медиаорганизации, защищающие права сотрудников СМИ в Кыргызстане, также подчеркивают, что после событий 5-6 октября угрозы в адрес журналистов участились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176885/
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