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Общество
Сюжеты: COVID-19, Выборы президента - 2021

Минздрав и ЦИК приняли алгоритм действий на период предвыборной кампании

На период предвыборной президентской кампании ЦИК и Минздрав разработали специальный алгоритм, чтобы не допустить роста числа зараженных коронавирусом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, во время агитационной кампании на выборах депутатов Жогорку Кенеша было нарушение санитарного режима, не соблюдался масочный режим. В итоге в конце октября были осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«В декабре, начале января нас ждут массовые мероприятия, связанные с выборами президента, — агитация и собрания людей. В это время надо предотвратить случаи заражения. Мы разработали план мероприятий накануне и в день голосования», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176724/
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