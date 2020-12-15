Минздрав и ЦИК приняли алгоритм действий на период предвыборной кампании

На период предвыборной президентской кампании ЦИК и Минздрав разработали специальный алгоритм, чтобы не допустить роста числа зараженных коронавирусом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, во время агитационной кампании на выборах депутатов Жогорку Кенеша было нарушение санитарного режима, не соблюдался масочный режим. В итоге в конце октября были осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«В декабре, начале января нас ждут массовые мероприятия, связанные с выборами президента, — агитация и собрания людей. В это время надо предотвратить случаи заражения. Мы разработали план мероприятий накануне и в день голосования», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.