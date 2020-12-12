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Общество

Цифра дня. 10 миллионов записей актов гражданского состояния надо оцифровать

Необходимо оцифровать около 10 миллионов актовых записей, но из-за пандемии пришлось подкорректировать планы по открытию Центра оцифровки данных. Об этом сообщил заместитель председателя ГРС Тилек Батырканов во время заседания общественного совета ГРС.

При этом до конца года департамент регистрации населения и актов гражданского состояния завершит полную инвентаризацию и оцифровку актов регистрации смерти за период с 1982 по 1992 год. На сегодня уже отсканировано 322 тысячи 866 записей. Оцифровать нужно еще 320 тысяч 440 записей.

Процесс оцифровки данных загса начался в 2014 году. Работа проходит поэтапно. С 2014 по 2016 год было оцифровано более 1 миллиона актовых записей за период с 2004 по 2015 год. В 2019-м оцифровали более 300 тысяч актовых записей за декаду с 1993 по 2003 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176367/
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