Избиение ребенка в Беловодском интернате. Следователю объявили выговор

Следователю, который ведет дело о расследовании инцидента в Беловодском психоневрологическом интернате, объявили выговор. Об этом 24.kg сообщила мать пострадавшего ребенка Алия Кокумова.

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По ее словам, представитель правоохранительных органов не брал трубку и постоянно откладывал очную ставку.

«Следствие зашло в тупик. Из-за того, что это все так долго тянется, нашему адвокату пришлось писать жалобу на следователя. В итоге ему объявлен выговор. Сейчас дело начинает потихоньку сдвигаться с мертвой точки. В понедельник нам предстоит очная ставка с работниками интерната», — рассказала Алия Кокумова.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что сотрудники Беловодского психоневрологического интерната избивают воспитанников, а милиция бездействует. Позже ГУВД Чуйской области прокомментировало инцидент. По данным ведомства, 6 февраля 2020 года в отдел внутренних дел Московского района в устной форме обратилась мать ребенка. Гражданка сообщила, что в психоневрологическом доме-интернате села Беловодского, где воспитывается ее несовершеннолетний сын, она обнаружила у него телесные повреждения. В этой связи просила принять меры. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках.

Позже судмедэксперт подготовил свое заключение, в котором говорится, что у ребенка действительно выявлены синяки и ушибы, которые не нанесли вреда здоровью.

Директор интерната сказала, что у ребенка могли появиться синяки из-за того, что он катался на горках, поскользнулся и съехал с лестницы. ОФ «Лига защитников прав ребенка» также взял на контроль этот случай.