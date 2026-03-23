Общество

Мэр Бишкека уволил акима Октябрьского района и его заместителя

В мэрии Бишкека состоялось плановое совещание, где рассмотрели итоги обхода Орто-Сайского рынка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, глава города выразил недовольство текущим состоянием рынка.

«Несмотря на проводившиеся в течение года работы по улучшению и благоустройству территории, они не получили должного регулярного контроля со стороны ответственных служб. В результате ситуация вернулась к прежнему состоянию: возобновилась стихийная торговля, а общий облик территории ухудшился», — говорится в сообщении.

По итогам совещания приняты следующие решения:

  • освобожден от должности начальник управления организационно-контрольной работы мэрии Кубандык Акматбеков;
  • освобожден от должности аким Октябрьского района Жаныбек Орозалиев;
  • освобожден от должности первый замакима Октябрьского района Майрамбек Адылбеков.

За ненадлежащий контроль и ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей объявлены дисциплинарные взыскания:

  • замечания заместителям мэра Азамату Кадырову и Рамизу Алиеву;
  • выговор начальнику МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Асылбек уулу Бакаю и начальнику муниципальной инспекции Мирланбеку Таалайбекову.

Также инициировано рассмотрение на соответствие занимаемой должности заведующего отделом экономики и финансов Октябрьской районной администрации.
