В Кемине сдана в эксплуатацию новая поликлиника

В Кемине сдано в эксплуатацию новое здание Группы семейных врачей (ГСВ). Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По ее данным, строительство профинансировано Общественным объединением «Центр Ас-Сафа».

«ГСВ с общей площадью 240 квадратных метров включает в себя стационар на 12 коек и столовую. Учреждение полностью оснащено медицинским оборудованием и необходимой мебелью», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что общественным объединением построены и введены в эксплуатацию 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 10 ГСВ, четыре родильных дома, два корпуса для инвалидов, два корпуса гематологического и диагностического отделений в Национальном центре охраны материнства и детства.