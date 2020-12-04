Зимний турсезон на Иссык-Куле. 400 милиционеров будут обеспечивать порядок

В Иссык-Кульской области около 400 сотрудников милиции будут обеспечивать безопасность во время зимнего турсезона. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в области открылся очередной сезон, начали работать горнолыжные базы и места зимнего отдыха. По официальным данным, на территории области будут функционировать четыре курортно-оздоровительных учреждения, два пансионата и четыре санатория.

В целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих УВД области выработало целый комплекс плановых мероприятий, направленных на обеспечение общественного правопорядка в зимний туристический сезон.

Для этого привлекли около 400 сотрудников милиции, свыше 100 членов добровольно-народных дружин. Основную работу с иностранными туристами будет нести созданная туристическая милиция УВД Иссык-Кульской области из 22 сотрудников.