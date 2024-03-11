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Власть

Новые автомобили получили отделения милиции Баткенской области

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов передал для поселковых отделов внутренних дел Баткенской области 16 новых служебных автомашин НИВА-21214. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

«Служебные автомашины переданы для укрепления материально-технической базы УВД Баткенской области и повышения качества обслуживания населения. Их получили отделения милиции Кадамджайского, Лейлекского, Баткенского районов и Кызыл-Кийского городского отдела внутренних дел», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288731/
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