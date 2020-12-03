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Общество

Почты стран ЕАЭС подпишут соглашение о сотрудничестве

Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» планирует подписать соглашение о сотрудничестве с национальными почтовыми операторами стран — участниц ЕАЭС. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Ожидается, что соглашение с Россией, Беларусью и Арменией позволит предоставить клиентам дополнительные сервисы по исполнению заказов, повысить качество услуг и конкурентные преимущества.

«Цель соглашения — установление партнерских отношений и формирование долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области развития почтовых и логистических сервисов. Инициатором разработки интегрированных цепочек транспортно-логистических продуктов на базе национальных почтовых операторов стран — участниц ЕАЭС выступила АО «Почта России». Соглашение будет подписано 4 декабря 2020 года во время Первого евразийского конгресса», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175281/
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