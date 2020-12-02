Мэрия готова открыть дневные стационары, если будет рост заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом на очередной сессии БГК сообщил и. о. градоначальника Балбак Тулобаев.

По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью в городе немного стабилизировалась.

«Но если будет рост, то готовы полностью под пациентов с COVID-19 передать горбольницу № 1, затем № 6, госпиталь «Семетей». Также если будет повторение июльской ситуации, то есть возможность открыть около 20 дневных стационаров. Лекарства есть на два месяца», — сказал он.

Балбак Тулобаев отметил, что рост ожидается 1-10 декабря.