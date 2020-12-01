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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Алмазбек Атамбаев будет находиться под стражей, пока дело не поступит в суд

Материалы уголовного дела по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева еще не направлены в Первомайский районный суд Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

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Уточняется, что бывший президент Алмазбек Атамбаев будет находиться под стражей до тех пор, пока дело не начнут рассматривать в первой инстанции.

«Материалы дела должны поступить в суд первой инстанции в течение пяти дней. Вопрос об изменении меры пресечения в отношении Алмазбека Атамбаева может быть разрешен при новом рассмотрении уголовного дела по существу в Первомайском районном суде столицы, если от его адвокатов поступит ходатайство», — сообщили в Верховном суде.

Накануне Верховный суд отменил ранее вынесенные приговоры и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. Он также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175131/
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