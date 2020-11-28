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Общество
Сюжеты: Конституционная реформа, Тесты ИА «24.kg»

Читатели 24.kg против лишения русского языка статуса официального. Итоги опроса

Читатели 24.kg считают, что русский язык должен сохранить статус официального. За это высказались 90 процентов принявших участие в голосование, или 5 тысяч 772 человека.

Еще 625 проголосовавших согласны с инициативой члена конституционного совещания Садирдина Торалиева. Напомним, он предложил лишить русский язык статуса официального и мотивировал это тем, что молодежь перестала разговаривать на кыргызском и нужно создать потребность для его изучения.

На сегодня уже известно, что русский язык остается официальным языком Кыргызстана. Об этом сообщил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» конституционного совещания Нурлан Шерипов.

«Русский язык остается официальным. Конституционное совещание утвердило кыргызский язык государственным, русский — официальным. Были предложения внести и английский язык, но мы посчитали, что редакция Конституции в этой части останется», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174766/
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