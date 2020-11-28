Читатели 24.kg против лишения русского языка статуса официального. Итоги опроса

Читатели 24.kg считают, что русский язык должен сохранить статус официального. За это высказались 90 процентов принявших участие в голосование, или 5 тысяч 772 человека.

Еще 625 проголосовавших согласны с инициативой члена конституционного совещания Садирдина Торалиева. Напомним, он предложил лишить русский язык статуса официального и мотивировал это тем, что молодежь перестала разговаривать на кыргызском и нужно создать потребность для его изучения.

На сегодня уже известно, что русский язык остается официальным языком Кыргызстана. Об этом сообщил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» конституционного совещания Нурлан Шерипов.

«Русский язык остается официальным. Конституционное совещание утвердило кыргызский язык государственным, русский — официальным. Были предложения внести и английский язык, но мы посчитали, что редакция Конституции в этой части останется», — сказал он.