Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию

Кыргызстанец Урмат Абасканов приехал один в США в 21 год. Сейчас ему 28. За семь лет пребывания в Америке молодой мужчина успел поработать официантом, доставщиком, водителем грузового авто и основать свою логистическую компанию Diversity Freight Lines.

Во время июльской вспышки коронавируса наш соотечественник не остался в стороне и передал больницам Кыргызстана 10 аппаратов ИВЛ.

В интервью 24.kg Урмат Абасканов рассказал, с какими трудностями столкнулся в Штатах, как ему удалось создать бизнес с нуля и поделился мнением о кыргызстанцах, иммигрировавших в Америку.

Фото из личного архива. Урмат Абасканов

— Почему решили поехать в США?

— Мама хотела, чтобы я стал врачом, я учился в школе с химико-биологическим уклоном. Окончив ее, поступил в КГУСТА на инженера — на этот раз уже по желанию отца. Особого желания учиться по выбранной профессии не было, поэтому после второго курса, в 2013 году приехал в США по программе Work and Travel, увидел возможности и решил остаться.

— С какими трудностями столкнулись?

— Я приехал в США с базовым английским. Соответственно, ощущал языковой барьер. Морально изматывало и отсутствие поддержки близких людей, оставшихся на родине. Представьте, вы студент средних курсов, который жил с родителями, который ни в чем не нуждался, вдруг оказываетесь в большом мегаполисе совсем один.

Каждый свой шаг продумывал, чтобы не влезать в какие-нибудь передряги. Иначе помощи было ждать не от кого. Урмат Абасканов

— Как устроились на первую работу?

— Первая моя работа в Штатах была посудомойщиком. Работал также помощником официанта, убирал столы после посетителей. Но это продлилось всего месяц, пока меня не пригласил мой одногруппник работать на стройке. Несмотря на трудности, которые на тот момент переживал, я видел большие возможности в Америке.

— Как вам удалось основать логистическую компанию?

— Решив вопрос с разрешительными документами, мы с двумя парнями из Кыргызстана устроились доставщиками пиццы. В процессе работы стали задумываться над тем, какое дело можно открыть здесь. Пришли к выводу, что логистическая отрасль для нас идеально подходит. Потому что целая экономика Соединенных Штатов напрямую связана с перевозками. Заводы, нефтяные компании, порты, они все нуждаются в услуге логистов. На этом делаются миллионы.

В 2015 году, получив коммерческие права, которые позволяли водить грузовые машины, мы устроились водителями трака. Так мы смогли изнутри понять, что такое брокерство, куда и на чем возятся товары, по какой цене. Изучили также систему мониторинга процесса, чтобы в будущем открыть свою компанию.

Нам это удалось сделать через два года — в 2017 году. Вначале купили один трак, потом шесть и так начали постепенно расширяться.

— То есть вы основали компанию не один?

— С друзьями, которые на сегодня являются моими партнерами, — Канатом Нурмаматовым и Азаматом Асылбековым.

— Команда состоит из 73 человек. Туда входят водители, диспетчеры, бухгалтеры, юристы. Возглавляя компанию, чувствуешь большую ответственность за них и их семьи.

— Каково это вести бизнес в США?

— За три года образования компании к нам ни разу не пришли из налоговой.

Если ты имеешь миллион в Кыргызстане, то тебя закошмарят проверками сотрудники налоговой, Финполиции, таможни и других госорганов. Урмат Абасканов

Если ты работаешь прозрачно, выдаешь зарплату и вовремя платишь налоги, никто в США не создает препятствий развитию твоего бизнеса.

— Мне нравится их доброжелательность, ответственность. То, что они уделяют больше внимания семье и работе. У нас ведь акцентируют больше на межродственных отношениях. Много времени тратят на тои, куран окутуу и подобные мероприятия. Если кто-то проводит торжество, мы бросаем все и бежим туда. У американцев не так.

Нравится также, что каждый озабочен своей жизнью. Никто не лезет в чужую.

— А что разочаровало?

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— Приехав сюда и устроившись на работу, большинство наших соотечественников зазнаются. Считаю, что, где бы, каких бы успехов ты не добился, нужно помнить, откуда ты и оставаться скромным человеком.

Огорчает также то, что дети кыргызских иммигрантов не знают своего родного языка. Их учат говорить только на английском.

Когда к ним из Кыргызстана приезжают бабушки, дедушки они не могут разговаривать друг с другом. Им с детства не рассказывают о своих корнях, культуре, истории. Есть также те, кто отрекся от Кыргызстана. Не хотят туда возвращаться. Вся эта ситуация меня очень тревожит

Фото Урмата Абасканова. С супругой и мамой

— Какие планы на будущее?

— Помимо логистической отрасли ведем деятельность и в сфере недвижимости и IT. В планах только расширение и развитие. Мы продолжим помогать своей родине. Отмечу, что 25 сотрудников в нашей компании работают дистанционно именно из Кыргызстана и получают хорошие зарплаты. В будущем хотелось бы внести значительный вклад в нашу экономику, развив логистическую и IT сферы.