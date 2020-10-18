Финансист из Кыргызстана стал водителем лимузина в США и не жалеет об этом

Рамиль Мамырканов, финансист из Кыргызстана, уже восемь лет живет в штате Чикаго (США), работает водителем в сервисе такси Uber.

Фото Рамиля Мамырканова

Уехал жить в Америку, потому что нужно было зарабатывать деньги, а на родине такой возможности нет.

В интервью 24.kg Рамиль Мамырканов рассказал, как сложилась его жизнь после переезда и скучает ли он по Кыргызстану.

— Чем вы занимались в Кыргызстане до переезда в США?

— Я родился и вырос в Бишкеке. В 2012 году окончил Кыргызский экономический университет по специальности «финансы и кредит». Семья у нас небольшая, жил с родителями. После окончания вуза пришлось искать работу. Проходил стажировку в госорганах: Министерство финансов и Жогорку Кенеш. Но на госслужбе я чувствовал себя не в своей тарелке.

Меня пригласили на стажировку в страховую компанию «АТН Полис», куда я и устроился на работу. Проработал около полугода как страховой агент. Пробовал заниматься бизнесом. На зарплату в 10 тысяч сомов приходилось сводить концы с концами.

Как финансист, я прогнозировал, что в течение 10 лет в Кыргызстане никаких экономических изменений не будет. С такой заработной платой далеко бизнес не построишь. Рамиль Мамырканов

Фото Рамиля Мамырканова — Почему вы решили переехать?

— Прошло уже почти восемь лет с тех пор, как я уехал из Кыргызстана. Никаких сдвигов в экономике не наблюдается, наоборот, стало хуже: маленькая заработная плата и коррумпированная система во всех органах власти. В 2013 году уехал в США по программе Work and Travel. С тех пор нахожусь здесь. Перебрался в штат Иллинойс, город Чикаго, где живет много наших соотечественников.

Когда приехал, пришлось искать работу самому, компания не трудоустроила.

— С чем вы столкнулись в Штатах?

— Если вы смотрели фильм «Салам, Нью-Йорк», то поймете меня. Работал в самых разных местах — от грузчика до помощника повара в ресторане. Приходилось все заново начинать. Учить язык, практиковать свой английский.

В США элементарно, чтобы устроиться на работу в такси, тебе потребуется пройти очень много процедур: то есть получить права, отучиться месяц в колледже, чтобы выдали документ на работу в такси, сдать отпечатки пальцев и кучу других анализов.

Сейчас я работаю в компании Uber водителем лимузина. И неплохо зарабатываю. Рамиль Мамырканов

Фото Рамиля Мамырканова

— Скучаете по Кыргызстану?

— Конечно, очень скучаю по родине. Особенно по родителям, родным и друзьям. Скучаю по кыргызской кухне, по нашей природе, по воздуху. Как можно не скучать по родине? Думаю, каждый гражданин Кыргызстана хочет вернуться к себе домой.

Жить в чужой стране, где нет родителей, родных и близких, довольно тяжело. Но у каждого человека есть свои планы, мечты и цели. Каждый старается их осуществить. Думаю, не всем удастся жить вдали от дома.

Чтобы выжить в большом густонаселенном городе, нужно сильно «пахать». Причем на нескольких работах. Рамиль Мамырканов

Фото Рамиля Мамырканова — Следите за кыргызскими новостями? Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в республике?

— Давно наблюдаю за экономической и политической обстановкой в Кыргызстане. Особенно сейчас, в условиях пандемии, всем тяжело — у молодежи чемоданное настроение. Все хотят куда-то уехать. Думаю, это не самое лучшее решение. Везде хорошо, где нас нет. Лучше оставаться в Кыргызстане и строить свое будущее у себя дома.

Хотел бы попросить у чиновников, чтобы они создали самые лучшие условия для наших граждан.