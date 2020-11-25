Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев отказался от онлайн-допроса

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

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Во время процесса планировалось допросить бывшего президента Алмазбека Атамбаева в качестве свидетеля. Однако он отказался явиться на онлайн-допрос.

Со слов сотрудников ИК-47, Алмазбек Атамбаев не вышел из камеры. В медчасти уточнили, что у заключенного гриппозное состояние. В связи с этим он не может участвовать в процессе.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой выделено в отдельное производство, так как она не стала признавать свою вину.