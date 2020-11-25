Правозащитники проверили ИВС в городе Ош: жалоб на пытки нет

Правозащитники проверили ИВС УВД Оша. Об этом сообщает сотрудник АНПО «Эдвокаси центр по правам человека» Бакыт Мойдунов.

По его словам, инспекция проводилась совместно с представителями Национального центра по предупреждению пыток. Отмечается, что эксперты в первую очередь обратили внимание на условия содержания задержанных — на соблюдение санитарных норм, обеспечение личной безопасности и соблюдение прав подозреваемых лиц.

Как сообщил Бакыт Мойдунов, проверка проведена методом обхода каждой камеры и беседы с содержащимися там гражданами. Жалоб и заявлений о применении пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращений и наказаний со стороны сотрудников ИВС УВД южной столицы, а также о других фактах не зафиксировано.

Кроме того, мониторинговая группа ознакомилась с личными делами задержанных для установления законности и сроков содержания задержанных граждан в закрытом учреждении согласно Закону КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».

По итогам проверки выявлены нарушения сроков содержания граждан и нарушение нормы санитарной площади в камере на одного человека.

По результатам проведенных проверок составлены соответствующие акты.