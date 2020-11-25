08:52
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Правозащитники проверили ИВС в городе Ош: жалоб на пытки нет

Правозащитники проверили ИВС УВД Оша. Об этом сообщает сотрудник АНПО «Эдвокаси центр по правам человека» Бакыт Мойдунов.

По его словам, инспекция проводилась совместно с представителями Национального центра по предупреждению пыток. Отмечается, что эксперты в первую очередь обратили внимание на условия содержания задержанных — на соблюдение санитарных норм, обеспечение личной безопасности и соблюдение прав подозреваемых лиц.

Как сообщил Бакыт Мойдунов, проверка проведена методом обхода каждой камеры и беседы с содержащимися там гражданами. Жалоб и заявлений о применении пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращений и наказаний со стороны сотрудников ИВС УВД южной столицы, а также о других фактах не зафиксировано.

Кроме того, мониторинговая группа ознакомилась с личными делами задержанных для установления законности и сроков содержания задержанных граждан в закрытом учреждении согласно Закону КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».

По итогам проверки выявлены нарушения сроков содержания граждан и нарушение нормы санитарной площади в камере на одного человека.

По результатам проведенных проверок составлены соответствующие акты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174325/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал шестерых милиционеров, запытавших человека до смерти
Раздели и фотографировали. Жертва пыток требует с государства 3 миллиона сомов
Пытки в Ноокате. ГКНБ проводит следствие по статье «Превышение власти»
Били дубинкой, душили. В Бишкеке милиционеров, обвиняемых в пытках, отпустили
Семья погибшего в заключении Рахмонберди Эназарова получит 300 тысяч сомов
Эксперты Центра по предупреждению пыток навестили Алмазбека Атамбаева в ИВС
В милиции пытали беременную, но ГКНБ прекратил уголовное дело
В Джалал-Абаде ГКНБ прекратил дело по факту пыток
Треть жителей города Ош считают, что суды защищают только богатых
Били, не давали вызвать адвоката. Сотрудников ГУВД Бишкека подозревают в пытках
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Бишкеке проходит акция против референдума и&nbsp;изменения Конституции В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции
Бизнес
Акция по&nbsp;депозитам! Новогодний бонус от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
Поговорим о&nbsp;простуде Поговорим о простуде
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
25 ноября, среда
08:45
Кыргызстанцы за рубежом смогут быстрее получать документы из госорганов Кыргызстанцы за рубежом смогут быстрее получать докумен...
08:36
Водителя Hyundai с фальшивыми номерами задержали в Бишкеке
08:30
Правозащитники проверили ИВС в городе Ош: жалоб на пытки нет
08:16
Одобрены стратегические направления евразийской интеграции до 2025 года
08:02
Для депутатов БГК построят здание на месте сгоревшей Генпрокуратуры
24 ноября, вторник
23:55
Samsung, Huawei и Xiaomi возглавили рынок смартфонов в третьем квартале 2020-го
23:05
Посольство США обучит IT-навыкам 300 безработных молодых людей и ЛОВЗ
22:44
Компания Google тестирует приложение для зарабатывания денег пользователями
22:22
Три жителя Иссык-Кульской области хранили наркотики. Их задержали