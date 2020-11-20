114 курсантов Академии МВД приняли присягу

114 первокурсников Академии МВД приняли присягу. Мероприятие состоялось накануне в Бишкеке на плацу учебного заведения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

«Пусть произнесенные сегодня слова присяги станут для каждого жизненным девизом! Профессионализм, порядочность и высокая культура — главное оружие в борьбе с преступностью», — отметил выступивший перед курсантами начальник академии Тариель Абитов.



От имени первокурсников выступил рядовой милиции Бекжанов.

«Сегодня для нас один из самых счастливых и радостных дней. В эти волнующие и торжественные минуты, с гордостью принимая присягу, мы обещаем, что будем прилагать все усилия к учебе, овладевать знаниями и практическими навыками, воспитывать в себе чувства патриотизма, любви и уважения к родине. Также обещаем неукоснительно соблюдать служебную дисциплину и распорядок дня, принимать активное участие в жизни академии и дорожить званием курсанта Академии МВД, отстаивать честь и укреплять престиж нашего учебного заведения», — сказал он.

Церемония завершилась торжественным маршем. В МВД отмечают, что из-за соблюдения санитарных норм принятие курсантами присяги в этом году прошло без участия гостей.