18:41
USD 84.78
EUR 100.26
RUB 1.11
Общество

114 курсантов Академии МВД приняли присягу

114 первокурсников Академии МВД приняли присягу. Мероприятие состоялось накануне в Бишкеке на плацу учебного заведения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

«Пусть произнесенные сегодня слова присяги станут для каждого жизненным девизом! Профессионализм, порядочность и высокая культура — главное оружие в борьбе с преступностью», — отметил выступивший перед курсантами начальник академии Тариель Абитов.

От имени первокурсников выступил рядовой милиции Бекжанов.

«Сегодня для нас один из самых счастливых и радостных дней. В эти волнующие и торжественные минуты, с гордостью принимая присягу, мы обещаем, что будем прилагать все усилия к учебе, овладевать знаниями и практическими навыками, воспитывать в себе чувства патриотизма, любви и уважения к родине. Также обещаем неукоснительно соблюдать служебную дисциплину и распорядок дня, принимать активное участие в жизни академии и дорожить званием курсанта Академии МВД, отстаивать честь и укреплять престиж нашего учебного заведения», — сказал он.


Церемония завершилась торжественным маршем. В МВД отмечают, что из-за соблюдения санитарных норм принятие курсантами присяги в этом году прошло без участия гостей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173910/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержаны 6 милиционеров, запытавшие человека до смерти
В Бишкеке за прошедшие сутки милиционеры устроили в приют 29 бездомных
В Москве задержан кыргызстанец, 13 лет скрывавшийся от следствия
Еще двух депутатов парламента вызвали на допрос в МВД
Скот на дорогах. Кто понесет ответственность
В городе Ош сотрудники милиции задержали наркоторговца с 2,5 килограмма героина
Исчез посреди города. В Бишкеке продолжаются поиски 22-летнего Алексея Бубнова
В Кербене задержан 27-летний рэкетир, обложивший данью предпринимателя
В центре Беловодского пьяный мужчина зарезал случайного прохожего
В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
20 ноября, пятница
18:30
21 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 21 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
Талант Мамытов встретился с пострадавшими во время октябрьских событий
18:15
114 курсантов Академии МВД приняли присягу
18:04
Фильм «Жоо кулук» будет представлять Кыргызстан на «Оскаре»
17:43
Активиста Тимура Шайхутдинова вызвали на допрос в ГКНБ