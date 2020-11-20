В Кыргызстан из Узбекистана привезли 80 контейнеров для строительства больниц. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По ее данным, 40-модульное здание на 200 коек разместят на территории Национального госпиталя в Бишкеке, аналогичное здание на 200 коек уже начали строить в Баткенской области.

Отметим, что больницы легкой конструкции сдадут в эксплуатацию в течение двух недель.

Новые больницы в Бишкеке и Баткенской области оснастят необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Ожидается, что к лечению пациентов прибудут опытные врачи из Узбекистана для обмена опытом с кыргызскими коллегами.