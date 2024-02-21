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Экономика

Узбекистан потратит $500 миллионов на увеличение импорта газа из России

Власти Узбекистана намерены за $500 миллионов модернизировать магистральную газовую систему для увеличения объемов импорта газа с севера. Это предусмотрено постановлением правительства о мерах по реализации инвестиционной программы Узбекистана на первый квартал 2024 года, обратила внимание «Газета.uz».

Сейчас по этому направлению Узбекистан получает российский газ. Объем поставок планируется увеличить с 9 до 32 миллионов кубометров газа в сутки. Финансировать проект планируется за счет зарубежных кредитов.

Намечено также продолжить реализацию программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы Узбекистана (2021−2024 годы). Проект стоимостью $483 миллиона предусматривает модернизацию 511 километров магистральных газопроводов и 10 газоперекачивающих агрегатов. На 1 января остаются неосвоенными кредиты на $50,1 миллиона.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила $165 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287305/
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