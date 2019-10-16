20:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Убийство Анарбая Мамажакыпова. Заседание суда прошло без обвиняемого и адвокатов

В Ошском городском суде проходит судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области.

По словам сестры обвиняемого Дамиры Калыковой, рассматривалась жалоба адвокатов по поводу незаконного продления ареста Мелису Калыкову, обвиняемому в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Ему продлили срок пребывания в СИЗО до 7 ноября.

Заседание, утверждают адвокаты подсудимого, прошло с нарушениями. «Нас, адвокатов, даже не известили и не пригласили на слушание по нашей жалобе. Нашего подзащитного Мелиса Калыкова просто привезли в суд и продержали в комнате ожидания, даже не пригласив на заседание. То есть на суде были только трое — судья, прокурор и адвокат Мамажакыповых», — говорят юристы.

Читайте по теме
Убийство Анарбая Мамажакыпова. В суд вызвали генпрокурора, но он не является

Сторона Калыкова намерена подать жалобу на действия судей Ошского областного суда в дисциплинарную комиссию при Совете судей.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Анарбая Мамажакыпова. Генпрокуратура ответила сестре подсудимого
Убийство Анарбая Мамажакыпова. Обвиняемому продлили меру пресечения без адвоката
Убийство Анарбая Мамажакыпова. В суд вызвали генпрокурора, но он не является
Убийство прокурора Баткена. В суд вызвали главу Генпрокуратуры
Убийство прокурора. Суд считает, что привод свидетелей — дело стороны защиты
Убийство прокурора Баткена. Подсудимый прекратил голодовку
Убийство прокурора Баткенской области. На судью возбуждено три уголовных дела
Убийство прокурора Баткена. Подсудимый объявил бессрочную голодовку
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты для бизнеса «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса
Депутат ЖК&nbsp;Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая
То, что нас связывает,&nbsp;&mdash; семейный тариф &laquo;О!Семья&raquo; То, что нас связывает, — семейный тариф «О!Семья»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
16 октября, среда
20:44
Освобождение Батукаева. В деле нет доказательств выздоровления вора в законе
20:37
На ремонт закрывают еще один участок улицы Московской
20:26
Убийство Анарбая Мамажакыпова. Заседание суда прошло без обвиняемого и адвокатов
20:18
Освобождение Батукаева. В России допрошена сестра кримавторитета
20:04
Два десятка древних саркофагов нашли археологи в Египте