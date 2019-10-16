Убийство Анарбая Мамажакыпова. Заседание суда прошло без обвиняемого и адвокатов

В Ошском городском суде проходит судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области.

По словам сестры обвиняемого Дамиры Калыковой, рассматривалась жалоба адвокатов по поводу незаконного продления ареста Мелису Калыкову, обвиняемому в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Ему продлили срок пребывания в СИЗО до 7 ноября.

Заседание, утверждают адвокаты подсудимого, прошло с нарушениями. «Нас, адвокатов, даже не известили и не пригласили на слушание по нашей жалобе. Нашего подзащитного Мелиса Калыкова просто привезли в суд и продержали в комнате ожидания, даже не пригласив на заседание. То есть на суде были только трое — судья, прокурор и адвокат Мамажакыповых», — говорят юристы.

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Сторона Калыкова намерена подать жалобу на действия судей Ошского областного суда в дисциплинарную комиссию при Совете судей.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.