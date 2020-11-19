Мэрия Бишкека: Директоров столичных школ менять и увольнять не будут

Директоров столичных школ увольнять не будут. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека со ссылкой на и. о. мэра Балбака Тулобаева.
По данным муниципалитета, заявление общественного советника не является официальной позицией мэрии.
«Кроме того, во время выборной кампании многие директора школ являлись членами участковых избирательных комиссий. В соответствии с действующим законодательством член избирательной комиссии во время проведения выборов и после в течение шести месяцев не может быть ротирован или уволен без личного согласия», — проинформировали в столичной мэрии.
Ранее общественный советник градоначальника Нурсултан Кубанов заявил 24.kg, что в Бишкеке в течение 10 дней планируется поменять неэффективных директоров школ и детских садов. Он назначен несколько дней назад.