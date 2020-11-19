Мэрия Бишкека: Директоров столичных школ менять и увольнять не будут

Директоров столичных школ увольнять не будут. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека со ссылкой на и. о. мэра Балбака Тулобаева.

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По данным муниципалитета, заявление общественного советника не является официальной позицией мэрии.

«Кроме того, во время выборной кампании многие директора школ являлись членами участковых избирательных комиссий. В соответствии с действующим законодательством член избирательной комиссии во время проведения выборов и после в течение шести месяцев не может быть ротирован или уволен без личного согласия», — проинформировали в столичной мэрии.

Ранее общественный советник градоначальника Нурсултан Кубанов заявил 24.kg, что в Бишкеке в течение 10 дней планируется поменять неэффективных директоров школ и детских садов. Он назначен несколько дней назад.