Мэр Бишкека проверил работу городских служб. Какие поручения даны

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сегодня, 17 февраля, провел рабочий объезд столицы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
В выездном совещании участвовали руководство Бишкека, главы административных районов и руководители муниципальной инспекции, МП «Тазалык», МП «Бишкекзеленстрой».
Градоначальник проверил работу коммунальных служб по посыпке технической солью и уборке снега на дорогах столицы.
Во время объезда осмотрели русло реки Ала-Арчи.
МП «Бишкекзеленстрой» поручили оперативно очищать реку от шуги и ледяных заторов.
В 05.30 Айбек Джунушалиев посетил ТЭЦ Бишкека для ознакомления с обстановкой на станции.
По итогам объезда прошло совещание с заместителями мэра и руководителями городских служб.
Акимам четырех районов поручили регулярно проводить подобные объезды.
Отделу по контролю за исполнением поручений центрального аппарата поставлена задача проверить фактическую посыпку дорог технической солью.
Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поручили проанализировать эффективность, количество и обоснованность установки «лежачих полицейских», некоторые из которых создают дорожные заторы.