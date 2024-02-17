Мэр Бишкека проверил работу городских служб. Какие поручения даны

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сегодня, 17 февраля, провел рабочий объезд столицы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В выездном совещании участвовали руководство Бишкека, главы административных районов и руководители муниципальной инспекции, МП «Тазалык», МП «Бишкекзеленстрой».

Градоначальник проверил работу коммунальных служб по посыпке технической солью и уборке снега на дорогах столицы.

Во время объезда осмотрели русло реки Ала-Арчи.

МП «Бишкекзеленстрой» поручили оперативно очищать реку от шуги и ледяных заторов.

В 05.30 Айбек Джунушалиев посетил ТЭЦ Бишкека для ознакомления с обстановкой на станции.

По итогам объезда прошло совещание с заместителями мэра и руководителями городских служб.

Акимам четырех районов поручили регулярно проводить подобные объезды.

Отделу по контролю за исполнением поручений центрального аппарата поставлена задача проверить фактическую посыпку дорог технической солью.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поручили проанализировать эффективность, количество и обоснованность установки «лежачих полицейских», некоторые из которых создают дорожные заторы.