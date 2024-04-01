Балбак Тулобаев предлагает регистрировать праворульные авто из Армении

Депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев предложил регистрировать праворульные автомобили из Армении. Соответствующее обращение к президенту Садыру Жапарову и главе кабмина Акылбеку Жапарову он опубликовал в социальных сетях.

«Мы сейчас находимся на авторынке. К нам обращаются граждане. Они просят выдать кыргызские номера праворульным машинам из Армении. Люди готовы заплатить определенную сумму. Я тоже поддерживаю их просьбу. Таких машин много, если за каждую заплатят $500-600 за регистрацию, то в бюджет государства будет дополнительный доход», — сказал нардеп.

Отметим, в 2023 году в Кыргызстан завезли 184 тысячи 789 автомобилей из Китая, Южной Кореи, России, США, Японии, Германии и других стран. Экспорт составил 8 тысяч 773 легковых машины.

Всего в Кыргызстане насчитывается свыше 1,2 миллиона автомобилей. Из них около 200 тысяч — праворульные.