Депутат предлагает регистрировать авто из Армении. Ответ главы кабмина

Депутат Балбак Тулобаев на заседании Жогорку Кенеша предложил главе кабмина Акылбеку Жапарову регистрировать праворульные авто, завезенные из Абхазии и Армении.

«Согласно открытым источникам, это около 200 тысяч машин. Если, как в соседнем Казахстане, мы будем выдавать им номера и регистрировать, то в госказну поступит свыше 10 миллиардов сомов. Эти средства можно направить в сферу энергетики, сельского хозяйства, ипотеку. У нас даже законопроект готов. Проведите анализ, Акылбек Усенбекович», — сказал нардеп.

Акылбек Жапаров ответил, что возбуждено много уголовных дел по поддельным документам авто, мошенники незаконно регистрировали машины.

«Если будут машины, завезенные преступным путем, то мы не сможем их легализовать, но внутри городов, где много машин, такие автомобили не должны ездить. Они могут ездить в селах и использоваться для сельхоз нужд. Но мы не дадим разрешения перевозить пассажиров и груз на такой машине», — отметил глава кабмина.

Ранее Балбак Тулобаев уже выступал с видеообращением в социальных сетях к президенту Садыру Жапарову и главе кабмина Акылбеку Жапарову, где предлагал регистрировать праворульные автомобили из Армении.