Правозащитники выступают против принудительной вакцинации осужденных

Правозащитники обратились к вице-премьер-министру по социальным вопросам Эльвире Сурабалдиевой с требованием остановить принудительную вакцинацию от COVID-19 заключенных и пациентов психоневрологических диспансеров. Об этом сообщает правозащитное движение «Бир дуйно Кыргызстан».

По словам эксперта по доказательной медицине Бермет Барыктабасовой, препараты должны пройти соответствующие лабораторные испытания.

Необходимо обеспечить взаимосвязь медчастей в закрытых учреждениях с территориальными и третичными медицинскими организациями, а также с ФОМС, который поможет заключенным получать более качественную помощь.

Правозащитники в очередной раз призвали правительство рассмотреть возможность применения принципа Нельсона Манделы, согласно которому пожилых, женщин, детей и осужденных с особыми нуждами необходимо выпустить на свободу. Они напомнили, что такая практика используется по всему миру и поддерживается ООН, так как минимизирует масштаб заражения и последствия пандемии в закрытых учреждениях, а также в разы уменьшает нагрузку на медицинское обслуживание и бюджет страны.

Эльвира Сурабалдиева пообещала отреагировать.

На пресс-конференции 12 ноября и. о. президента Садыр Жапаров заявил, что рассматривается вопрос о помиловании 2 тысяч осужденных. По его словам, в первую очередь помилование получат женщины с маленькими детьми.