Закон об иноагентах. «Бир Дуйно» вручило письмо представителям банков развития

Представители правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» вручили письмо региональным представителям банков развития, финансирующим проекты в Кыргызстане (Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк), чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных представителях», официально известного как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Как отметили представители правозащитного движения, данное письмо вручили в связи с тем, что депутаты ЖК КР с 13 марта по 10 апреля могут рассмотреть законопроект об НПО в третьем чтении.

Как сообщалось ранее, группа из 15 организаций, включая правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан», обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных представителях».

В письме организации призвали финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:

немедленно отозвать законопроекты об «иностранных представителях» и о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;

принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;

cогласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.

Как отмечается в письме, в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию Кыргызстана.

Напомним, 22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.