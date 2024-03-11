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Общество

Закон об иноагентах. «Бир Дуйно» вручило письмо представителям банков развития

Представители правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» вручили письмо региональным представителям банков развития, финансирующим проекты в Кыргызстане (Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк), чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных представителях», официально известного как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Как отметили представители правозащитного движения, данное письмо вручили в связи с тем, что депутаты ЖК КР с 13 марта по 10 апреля могут рассмотреть законопроект об НПО в третьем чтении.

Как сообщалось ранее, группа из 15 организаций, включая правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан», обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных представителях».

В письме организации призвали финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:

  • немедленно отозвать законопроекты об «иностранных представителях» и о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;
  • принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;
  • cогласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.

Как отмечается в письме, в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию Кыргызстана.

Напомним, 22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288692/
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