Министр энергетики Таалайбек Ибраев назначает на должности только своих земляков. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, к ней поступают заявления от граждан, которые просят проверить Министерство энергетики.

«Проверьте все ключевые назначения, мне скинули весь список. Я думаю такой вопрос не должен подниматься в парламенте. Их надо проверять по факту. Если проверить каждое ведомство, везде выявят и земляков и коррупцию», — сказала нардеп.

Она предложила создать комиссию и проверить кадровую политику всех министров.