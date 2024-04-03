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Власть

Глава Минэнерго берет на работу только своих земляков — Эльвира Сурабалдиева

Министр энергетики Таалайбек Ибраев назначает на должности только своих земляков. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, к ней поступают заявления от граждан, которые просят проверить Министерство энергетики.

«Проверьте все ключевые назначения, мне скинули весь список. Я думаю такой вопрос не должен подниматься в парламенте. Их надо проверять по факту. Если проверить каждое ведомство, везде выявят и земляков и коррупцию», — сказала нардеп.

Она предложила создать комиссию и проверить кадровую политику всех министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290633/
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