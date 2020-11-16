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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией

Фото 24.kg. Сторонники Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке проходит митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Участники акции вошли в здание Верховного суда. Они не пропускали адвокатов, участвующих в других процессах.

Спустя некоторое время депутата Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину пригласили в здание. А митингующих попросили выйти из коридора. На улице они поскандалили с милиционерами.

Напомним, что Первомайский районный суд столицы приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Экс-советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173205/
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