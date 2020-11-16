Освобождение Батукаева. Адвокат считает, что судьи нарушают сроки рассмотрения

В Верховном суде разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева отложено в связи с тем, что двое из трех судей болеют. Об этом журналистам сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, заседание отложено на 30 ноября. Однако в этот день заканчивается срок рассмотрения дела.

«Со дня поступления жалобы суд должен рассмотреть дело в течение двух месяцев. В частности, срок, по нашим данным, заканчивается 30 ноября, но на этот день назначено заседание», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.