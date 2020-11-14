18:22
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество

Работа комиссии по аварийному отключению света продлена

Срок работы комиссии для расследования аварийного отключения электричества 29 октября продлен до 25 ноября. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

Напомним, что 29 октября примерно в 13.08 произошел сбой системы. В результате по Бишкеку на полчаса отключился свет, на ТЭЦ сработала защита, пришлось сбрасывать пар. Версии энергетиков и тепловиков абсолютно противоположные.

«На сегодня комиссия работает, выясняются причины отключения. По результатам расследования будет предоставлена дополнительная полная информация», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173076/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Через час все наладим. Балбак Тулобаев о ситуации на ТЭЦ Бишкека
Аварии на ТЭЦ Бишкека не было. Директор дает пояснение
Авария на ТЭЦ. Состояние пострадавших электрослесарей удовлетворительное
На столичной ТЭЦ произошла авария. Пострадали два электрослесаря
Более 100 миллионов сомов потребуется на замену насосов ТЭЦ Бишкека
Уголовные дела по ТЭЦ Бишкека. Кто из чиновников получил срок и кого еще судят
Авария на ТЭЦ. Экс-главу Нацэнергохолдинга осудили на два с половиной года
Авария на ТЭЦ Бишкека. ГКНБ просит не придавать политическую окраску делу
Очередная авария на ТЭЦ Бишкека. Восстановлен доаварийный режим работы
Авария на ТЭЦ. В суде выяснилось, что один из экспертов — гражданин России
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
Открывать&nbsp;ли завтра школы? Что говорят врачи и&nbsp;управление образования Открывать ли завтра школы? Что говорят врачи и управление образования
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
14 ноября, суббота
18:06
Выборы президента. В ЦИК поступило еще три заявления Выборы президента. В ЦИК поступило еще три заявления
17:48
Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану
17:43
Работа комиссии по аварийному отключению света продлена
17:28
Выборы президента. В ЦИК поступили еще три уведомления об участии в гонке
17:09
Россия отправила в Кыргызстан 50 тысяч ПЦР тест-систем