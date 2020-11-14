Работа комиссии по аварийному отключению света продлена

Срок работы комиссии для расследования аварийного отключения электричества 29 октября продлен до 25 ноября. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

Напомним, что 29 октября примерно в 13.08 произошел сбой системы. В результате по Бишкеку на полчаса отключился свет, на ТЭЦ сработала защита, пришлось сбрасывать пар. Версии энергетиков и тепловиков абсолютно противоположные.

«На сегодня комиссия работает, выясняются причины отключения. По результатам расследования будет предоставлена дополнительная полная информация», — говорится в сообщении.