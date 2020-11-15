Скупить все, или Как распознать шопоголизм и излечиться от него

Шопоголизм, или ониомания — это психическое расстройство. Так утверждают специалисты. Такой своеобразный способ снять стресс. Человек, пребывающий в нервном расстройстве, бежит в торговый центр и начинает скупать все без разбора — керамические статуэтки собачек, молочники с изображением пасущейся коровы, дюжину носовых платков.

То есть какой-то определенной цели, решив сделать покупки, вы перед собой не ставите. А если еще и при этом плохая погода, неудобная обувь и низкая зарплата не являются причиной, чтобы отложить поход в магазин, — это сигнал. Вы попали в зависимость.

Как распознать признаки болезни и как побороть ее — на эти и другие вопросы отвечает 24.kg психоневролог Даниил Ким.

1 Я воспринимаю поход по магазинам как отдых. Я шопоголик? Если это разовая акция, а не постоянный процесс, то это нельзя назвать зависимостью. Но если для вас поход по магазинам становится единственным источником радости, заменяет вам компанию друзей, вылазки с семьей, то да — вы стали шопоголиком.

2 Истинный шопоголик денег не считает и скупает все подряд, независимо от цены. Это правда? Истинного шопоголика стоимость товара не остановит. Наоборот, появляется азарт. Найти деньги во что бы то ни стало, занять, взять кредит, неважно, но купить в конце концов совершенно не нужную шмотку, 115-е по счету туфли. Шопоголизм — это психическое расстройство, и больной ходит по магазинам не для того, чтобы приобрести нечто действительно нужное или необходимое. Тем самым он компенсирует недостаток внимания и дезавуирует собственные комплексы.

3 Шопоголика интересуют только одежда и обувь? Покупать холодильник или телевизор он не станет? Шопоголика интересует все. В США был случай, когда жена миллионера Майами за год скупила 500 коттеджей прямо на береговой линии, а когда ее муж узнал об этом, то его разбил инсульт. Стоимость недвижимости превышала его годовой доход. Поэтому ониоман может скупать все, что угодно: от шарфика до квартиры.

4 Женщина очень хочет купить коллекционное платье, начинает копить на него деньги. Она впала в зависимость? Если при этом она начинает экономить на всем, включая еду, то да, это первая стадия психологического расстройства. Но если она просто начала разумно тратить деньги и при этом откладывать на вожделенное платье, то это не шопоголизм. Это практичная экономия.

5 Шопоголизм — типично женская болезнь или мужчины тоже подвержены? Шопоголизм — это своего рода нездоровый азарт. Потребность в нем возникает вследствие неудовлетворенных желаний и внутреннего дискомфорта. Мужчины же, как правило, в поисках улыбки Фортуны отправляются в казино или к игровым автоматам. Женщины редко используют в качестве утешения рулетку или карты. Поэтому и крушат прилавки. Следовательно, утверждение, что ониоманы встречаются в основном среди представительниц прекрасного пола, верно и обоснованно.

6 Шопоголик никогда и ни за что не пропустит день распродажи. Так ли это? Шопоголики внимательно следят за распродажами и в день скидок — обязательные клиенты пафосных бутиков. При этом сама покупка не является для шопоголика истинной ценностью. Важен процесс. Сколько бы ни было вещей у зависимого, их всегда мало. Таким людям стоит создать список must have, в котором прописать то, что иметь необходимо, а что нет. В этом случае и бюджет сохранится, и гардероб разгрузится.

7 Если шопоголизм — заболевание, то как можно помочь такому страждущему? Зависимость поддается корректировке и лечению только в том случае, если человек признает сам, что у него существует проблема. Все попытки насильно вылечить обречены на провал. А фраза «В любой момент могу остановиться» пустая. Она присуща каждому зависимому человеку. Это убеждение, которое становится защитным футляром, давая шопоголику надежду на то, что он абсолютно здоров. Я рекомендую действовать иначе: как только вы заметили, что говорите эту фразу друзьям, коллегам или самому себе, задумайтесь о том, что она доказывает обратное. Вы зависимы, и вам нужно начать меньше думать о покупках, тратя время на иные увлечения.