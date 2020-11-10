11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — переулок Ижевский, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Жетиген), отрезки улиц Фруктовой, Амосова, Виноградной;

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделуу, Алтын-Бешик);

9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48 — Чуй-51, Чуй-22 — Чуй-25, Чуй, 47а);

10.00-19.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Бердибаева).