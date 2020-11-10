18:45
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество

11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — переулок Ижевский, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Жетиген), отрезки улиц Фруктовой, Амосова, Виноградной;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделуу, Алтын-Бешик);
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48 — Чуй-51, Чуй-22 — Чуй-25, Чуй, 47а);
  • 10.00-19.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Бердибаева).
2
Чуйская область

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Казакбаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172258/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 октября: где в Бишкеке отключат свет
30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
В&nbsp;соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по&nbsp;двору исправительной колонии В соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по двору исправительной колонии
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Бизнес
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
10 ноября, вторник
18:40
COVID-19. Волонтеры рассказали о своих проблемах чиновникам COVID-19. Волонтеры рассказали о своих проблемах чиновн...
18:30
11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:44
COVID-19. Эльвира Сурабалдиева считает, что закрывать тойкана нет смысла
17:36
Запретить корпоративы и открыть кинотеатры предложил и. о. мэра Бишкека
17:33
Садыр Жапаров призвал ускорить процесс создания Банка ШОС и Фонда развития