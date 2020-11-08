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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, лекция и спектакль

10-13 ноября. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

9-13 ноября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

1-9 ноября. Ярмарка цветов

Будут представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары.

Central Bazaar, 10.00-21.00.

2 ноября — 10 декабря. Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека

Тема фестиваля: «Бир дуйно — Кыргызстан» в этом году «Люди и бедствия: как сделать, чтобы риски не стали бедствиями?». Он пройдет в онлайн-режиме, фильмы покажут в эфире телеканала 1TV.KG.

Программа по ссылке.

10 ноября. Лекция «Цивилизация и кыргызы»

Способствовали ли кыргызы развитию цивилизации или же нет? Об этом узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

13 ноября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и с отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172220/
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