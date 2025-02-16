Афиша Бишкека на неделю: лучшие саундтреки, российский балет и киноновинки

18-21 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 февраля. Концерт «Hans Zimmer. Лучшие саундтреки»

Это новое симфоническое шоу саундтреков — дань уважения великому композитору современности Хансу Циммеру.

Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

17-18 февраля. Спектакли труппы «Классический русский балет»

«Классический русский балет» — успешная московская труппа классического танца. Зрители увидят спектакль, ставший символом романтического балета XIX века, — «Жизель», а также произведение Петра Чайковского, которое считается одним из самых выдающихся в мире классического балета, — «Лебединое озеро».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

20 февраля. Концерт камерной музыки

Зрители услышат классические произведения Людвига ван Бетховена, Луиджи Боккерини, Клода Дебюсси, Дмитрия Шостаковича и других в исполнении Гулкайыр Таалайбековой (виолончель), Сонкола Алмасбека (контрабас) и Игоря Саранова (фортепиано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

20 февраля. Кинопремьеры

«Рэкетир. Новые времена» (драма). После долгих лет заключения Саян Беккаримов, бывший боксер и участник криминального мира 1990-х, возвращается в Алматы. Он стремится оставить темное прошлое позади и начать новую жизнь, но город изменился, а вместе с ним — и преступный мир. Однако прошлые поступки Саяна не забыты. На свободу выходит Аблай, сын убитого в первой части авторитета Али, который жаждет мести.

«Интеллигент» (комедия). Молодой человек Эрмек отправляется в село на практику, чтобы в дальнейшем устроиться на хорошую работу в городе. С первых минут в селе он по своей неосмотрительности портит отношения с Ишеном, главой айыл окмоту. С этого момента несложный план Эрмека превращается в целое испытание! К тому же он умудряется влюбиться в молодую школьную учительницу — дочь Ишена.

«Заклятье. Последний стрим» (ужасы). Двое друзей, начинающие блогеры, случайно попадают на территорию заброшенной виллы, окруженной высоким забором. Ради своих подписчиков они возвращаются на эту виллу ночью, чтобы сделать материал для канала. Приключение друзей принимает ужасающий оборот, когда они сталкиваются с настоящими хозяевами виллы.

«Супергномы» (мультфильм). Очаровательная Эльфи принадлежит к клану супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству. Помимо наличия крутых гаджетов, как выясняется, в соседнем клане жизнь гораздо задорнее и веселее, а приключения еще интереснее и масштабнее.

«Красный шелк» (детектив). 1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

«Дети леса» (фэнтези). На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он оборотень — наполовину человек, наполовину пума. Однажды Карагу выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

«О, Канада» (драма). Режиссер-документалист Леонард Файф находится в тяжелом состоянии и хочет успеть рассказать свою историю жизни без прикрас, пока не стало слишком поздно. Как режиссер признанных документальных разоблачений, он может гордиться своей карьерой, но за его легендой скрываются неприятные истины. Когда Леонард соглашается на съемки интервью в присутствии своей жены Эммы, его откровенные рассказы о своей молодости раскрывают правду человека, который все это время прятался за мифами о себе.

21 февраля. Спектакль «Манасчи»

Поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

21 февраля. Сатирическая комедия «Не может быть» На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

21 февраля. Балет «Чолпон»

Балет «Чолпон» — бесспорный успех кыргызского хореографического искусства, а его история — история роста профессионального мастерства театра и его балетной труппы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.