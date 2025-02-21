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Общество

Афиша Бишкека на выходные: концерт саундтреков, выставки и театральные премьеры

Театры

22-23 февраля. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22-23 февраля. Спектакль «Манасчи»

Поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

23 февраля. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

22-23 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 3 марта. Выставка «Великий шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

18 февраля — 7 марта. Ярмарка Khan Bazaar

На ярмарке вы сможете приобрести изделия, наполненные душой и теплом рук мастеров, прикоснуться к традициям и культуре, встретиться с талантливыми людьми, готовыми поделиться своим творчеством.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

22 февраля. Концерт «Мир лучших саундтреков 2.0»

BN Team представляют самые известные саундтреки от «Игры престолов» до «Великолепного века». Насладитесь музыкой в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов под видеоряд на большом экране.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

22 февраля. Концерт Мота

Артист, песни которого узнаются с первых слов благодаря самобытному поэтическому стилю, глубокой философии в текстах и легко запоминающимся мелодиям. Он гармонично совмещает в своем творчестве как душевные баллады о любви, так и танцевальные бэнгеры в стиле хип-хоп и RnB.

Bishkek Arena, 20.00.

22-23 февраля. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 14.00.

23 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

22 февраля. Лекция по истории мирового искусства

На этой лекции мы исследуем богатство и разнообразие исламского искусства, начиная с его исторических корней и заканчивая современными течениями, и влияние на западный мир. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

22-23 февраля. Художественные мастер-классы

В суббота вас ждет регулярный мастер-класс в уютной атмосфере, в воскресенье его проведет художник Суйутбек Торобеков. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

16 февраля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

22-23 февраля. Спектакли «Странник Кранц» и «Ишенимдүү дос»

Постановка «Странник Кранц» отражает хрупкость нашей планеты. Авторы пытаются обратить внимание молодого поколения на проблему экологии, окружающей среды, а также призвать людей к сохранению нашей планеты.

«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтое. Ее встречи с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320604/
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