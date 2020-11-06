Арендаторы участков в Бишкеке задолжали бюджету более 380 миллионов сомов

В Бишкеке у 223 арендаторов земельных участков перед городом имеется задолженность в размере 380,1 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мэрия во главе с вице-мэром Азизом Алымкуловым продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности за пользование муниципальными земельными участками и их возвращению на баланс города.

«Цель одна — пополнить казну столицы. Напомним, что бюджет Бишкека — социально ориентированный, большая часть направляется на содержание социального сектора, образование, здравоохранение», — отметили в мэрии.

Задолжники делятся на 3 группы: Арендаторы с неосвоенными земельными участками. Их всего 43, задолженность перед бюджетом — более 156 миллионов сомов. При этом шесть арендаторов не оплачивают платежи 15 лет (с 2005 года), 18 — не платят с 2010 года, еще 19 — с 2016-го. Арендаторы, у которых сроки пользования землей истекли. Всего 35, задолженность перед бюджетом — более 79 миллионов сомов. При этом 19 арендаторов не оплачивают платежи с 2002 года, 15 — с 2009-го, один — с 2018 года. Остальные неплательщики арендных платежей. Их всего 145, задолженность перед бюджетом — около 144,6 миллиона сомов. Они не оплачивают с 2002, 2004, 2009 годов. «В отношении задолженности, образовавшейся в период с января 2020 года по настоящее время, никаких мер по расторжению договоров аренды на земельные участки и прекращение прав пользования со стороны мэрии Бишкека не предпринималось», — добавили в муниципалитете.

В мэрии отметили, что в случае погашения задолженности вопрос расторжения договоров рассматриваться не будет.