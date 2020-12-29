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Общество

Около миллиарда сомов задолжали арендаторы земель мэрии Бишкека

Столичный муниципалитет провел полный анализ дебиторской задолженности по аренде земельных участков. Об этом на рабочем совещании в столичной мэрии сообщил вице-мэр по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу.

По его словам, в общем арендаторы задолжали муниципалитету около миллиарда сомов.

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«По каждому есть заключение комиссии по земельным вопросам. Сегодня поданы иски на 340 миллионов сомов. Кроме того, есть решения комиссий по неосвоенным участкам, не оплатившим аренду, а также с истекшим сроком, которые составлаяют с долгом около 260 миллионов. Управление земельных ресурсов готовит материалы по их возврату в мэрию», — отметил Азамат Сагындык уулу.

Он добавил, что в 2020-м УЗР должно было собрать по плану 660 миллионов сомов. «Он выполнен на 440 миллионов. Занижение суммы доходов связано с пандемией и другими событиями, произошедшими в течение года в столице», — сказал вице-мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178373/
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