Около миллиарда сомов задолжали арендаторы земель мэрии Бишкека

Столичный муниципалитет провел полный анализ дебиторской задолженности по аренде земельных участков. Об этом на рабочем совещании в столичной мэрии сообщил вице-мэр по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу.
По его словам, в общем арендаторы задолжали муниципалитету около миллиарда сомов.
«По каждому есть заключение комиссии по земельным вопросам. Сегодня поданы иски на 340 миллионов сомов. Кроме того, есть решения комиссий по неосвоенным участкам, не оплатившим аренду, а также с истекшим сроком, которые составлаяют с долгом около 260 миллионов. Управление земельных ресурсов готовит материалы по их возврату в мэрию», — отметил Азамат Сагындык уулу.
Он добавил, что в 2020-м УЗР должно было собрать по плану 660 миллионов сомов. «Он выполнен на 440 миллионов. Занижение суммы доходов связано с пандемией и другими событиями, произошедшими в течение года в столице», — сказал вице-мэр.